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Дневник офицера СС раскрыл возможное местонахождение золота нацистов 

Российская Газета 1 час назад
Раскрыто возможное местонахождение золота нацистов
Фото: globallookpress.com
Глава немецко-польского фонд Schlesische Brucke ("Силезский мост") Роман Фурманяк назвал возможное местонахождение спрятанного в 1945 году золота нацисткой Германии. Клад, стоимостью 1,54 миллиардов долларов, спрятан на территории дворца XVI века Хохберг в Нижней Силезии.
Основанием для столь смелого заявления стал дневник офицера СС под псевдонимом Михаэлис. В записках названы 11 мест в Нижней Силезии и Ополе, где находится золото, банковские депозиты и произведения искусства из Германии, Польши, Франции, Бельгии и Советского Союза.
Как сообщает издание The First News, во время наступления Красной армии золото вывезено нацистами из Бреслау во дворец Хохберг, расположенный в 40-километрах от границы с Чехией. Драгоценный металл был опущен на дно 60-метрового заброшенного колодца, который засыпали с помощью трех взрывов. Вместе с кладом оказались похоронены свидетели тайной операции СС.
Глава фонда Роман Фурманяк убежден, что там находится 28 тонн золота и поэтому призвал местные власти обеспечить охрану дворца и видеонаблюдение.
Отметим, что дворец Хохберг уже фигурировал в так называемом "Списке Грундмана", который насчитывал 74 тайных хранилищ сокровищ нацистов. После окончания войны "Список Грундмана" попал в распоряжение СССР и Польши, все места были проверены, но кладов не оказалось.
Сомнения также вызывает и сам дневник офицера, который связывают с именем штандартенфюрера Эгона Олленхауэра. Так как в военных архивах нет сведений о таком высокопоставленном офицере СС. Кроме того, хотя кафедра истории искусств Геттингенского университета подтвердила, что дневник и карандашный шрифт датируются Второй мировой войной, Министерство культуры Польши не последовало этому примеру.
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