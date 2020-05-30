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СМИ: один человек погиб в результате стрельбы в Детройте в ходе протестов 

ТАСС и ещё 1 59 минут назад
По меньшей мере один человек погиб в Детройте в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в ходе протестов возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом в субботу сообщила газета The Detroit News.
Беспорядки охватили несколько городов США
По ее данным, неизвестный открыл стрельбу по толпе из своего автомобиля, в результате чего погиб 19-летний юноша.
В ходе протестов полиция Детройта арестовала более 40 человек.
Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. В Миннеаполисе вводится комендантский час.
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В мире , Видео , Миннеаполис
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