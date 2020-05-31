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Китай подтвердил новую версию о происхождении коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 46 минут назад
Китай подтвердил новую версию происхождения COVID-19
Фото: Aly Song / Reuters
Директор Центра по контролю и профилактике болезней Китая Гао Фу подтвердил новую версию о происхождении коронавируса, согласно которой он появился не на рынке китайского города Ухань. Об этом пишет Daily Mail.
«Сперва мы предполагали, что на рынке морепродуктов мог появиться вирус», — сказал он.
Гао пояснил, что в анализах животных, взятых на рынке, не было следов вируса. Однако они были в нескольких других пробах, в том числе в пробах сточных вод. Таким образом он предположил, что вирус «существовал задолго до появления» на уханьском рынке.
Кроме того, Гао пояснил, что коронавирус нового типа стал седьмым среди прочих коронавирусом, который может заражать людей.
«Однако поведение этого вируса не похоже на все остальные», — сказал он.
29 марта ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Они протестировали образцы из места, которое считались первоначальным источником заражения, и не обнаружили следов инфекции. Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, подтвердилась.
По данным на 31 мая, в мире более 6 миллионов зараженных коронавирусом, из них свыше 369 тысяч скончались, более 2,5 миллиона излечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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В мире , ВОЗ , Китай
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