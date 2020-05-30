Трампа разъярил отказ Меркель на его предложение 

Президент США Дональд Трамп впал в ярость из-за отказа канцлера Германии Ангелы Меркель приехать на саммит G7. Лидер ФРГ сослалась на необходимость социального дистанцирования и сложную обстановку с COVID-19. Об этом сообщает журнал Politico

Канцлер отвергла приглашение участвовать в саммите G7, который президент США стремится представить как символ возвращения к нормальной жизни после потрясения, вызванного коронавирусным кризисом.

«Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G-7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие», — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель считает, что в июне слишком рано проводить большие собрания, учитывая, что вирус продолжает циркулировать в обществе, а эксперты призывают к дальнейшей бдительности и социальному дистанцированию.

Источники сообщили, что Трамп был в ярости из-за нежелания Меркель присутствовать на саммите.

Отказ Меркель являет очередной пример сложных отношений между двумя лидерами.

Трамп неоднократно критиковал Германию и Меркель по разным вопросам. Они касались профицита торгового баланса Берлина, расходов на оборону и НАТО . Меркель при этом демонстративно оспаривала американскую гегемонию и односторонний подход Трампа к внешней политике. Ей не нравится отношение президента к изменению климата и ядерной сделке с Ираном.

Вдобавок, высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности сообщил изданию, что на этой неделе Трамп и Меркель горячо поспорили из-за газопровода «Северный поток-2» и отношений с Китаем. Пресс-секретарь Зейберт отказался отвечать на вопрос об этой беседе. Белый дом также не комментировал диалог двух дилеров, в котором "накалились разногласия".

На прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает возможность проведения саммита в Кэмп-Дэвиде и «это было бы отличным знаком всем» о нормализации ситуации.

Отказ Меркель лично присутствовать на саммите рискует сорвать попытки Трампа представить собрание как знаковое событие.