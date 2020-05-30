Трампа разъярил отказ Меркель на его предложение

Президент США Дональд Трамп "пребывает в ярости" из-за отказа канцлера Германии Ангелы Меркель приехать в конце июня в Вашингтон на саммит G7 из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщает со ссылкой на окружение Трампа журнал Politico.

Американский лидер настаивает на проведении в США "саммита силы". Белый дом заявил, что "не будет более яркого политического примера, чем открытие мероприятия в конце июня". Со своей стороны, Меркель указала, что рано проводить большие собрания, поскольку коронавирус SARS-CoV-2 все еще циркулирует.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие и поездку в Вашингтон", — озвучил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Еще в марте Трамп отменил встречу, которая должна была состояться с 10 по 12 июня. Однако на прошлой неделе президент объявил, что рассматривает возможность проведения саммита в Кэмп-Дэвиде, информирует портал Business Insider.

"Я рассматриваю возможность перенесения G7 на ту же или аналогичную дату в Вашингтоне, округ Колумбия, в легендарном Кэмп-Дэвиде. Другие лидеры также начинают свое возвращение. Это было бы отличным знаком всем — нормализация!", — написал глава Белого дома в Twitter.