В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3554 

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на восемь человек и достигло 3554, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев выросло до 3546, 14 пациентов скончались, 2783 выздоровели.

"По состоянию на 31 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3554", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу всего были зафиксированы 58 новых случаев COVID-19, в пятницу — 44, в четверг — 75.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 757 пациентов с COVID-19, в том числе девять — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открываются санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

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