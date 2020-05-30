Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Атланте ввели режим ЧП из-за протестов 

RT на русском и ещё 3 37 минут назад
В Атланте ввели режим ЧП из-за протестов
Фото: Reuters
Губернатор штата Джорджия в США Брайан Кемп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в округе Фултон с центром в Атланте на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.
«По просьбе мэра Кейши Боттомс и после консультаций с представителями органов правопорядка и экстренных служб я объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и собственности в Атланте», — написал в Twitter губернатор штата Джорджия Брайан Кемп.
Он отметил, что бойцы нацгвардии выйдут на патрулирование немедленно, «чтобы помочь местным органам правопорядка, которые неустанно работают над подавлением незаконной деятельности и восстановлением мира».
Ранее стало известно, что акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. По последним данным, протестующие в Миннеаполисе подожгли здание банка Wells Fargo, которое находится недалеко от полицейского участка.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
RT на русском: последние новости
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков Кравчук назвал единственный способ «остановить Россию» Кравчук назвал единственный способ «остановить Россию» За сутки в КНР выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом За сутки в КНР выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом
Комментарии
В мире , Миннеаполис , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Песков кардинально изменил свой образ
Песков кардинально изменил свой образ
«Достал и засунул каждому в рот»
«Достал и засунул каждому в рот»
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение