В немецком университетском городе Геттинген 160 человек, включая 57 детей и подростков, поместили на коронавирусный карантин после нескольких вечеринок. Об этом сообщает n-tv.de.

По данным n-tv.de, пока коронавирус подтвердился у 35 человек, большинство из них — члены многодетных семей.

Врачи считают, что эти люди, скорее всего, заразились на нескольких крупных частных вечеринках в прошлые выходные. Один из заразившихся — 67-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как писал «Рамблер», по последним данным, к 1 июня в Германии выявили 183 500 зараженных коронавирусом, 8 546 из них скончались, 165 552 выздоровели.

Ранее Германия приступила к новому этапу смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. В стране открылись все без исключения магазины, вне зависимости от площади торговых залов, людям разрешили встречаться с родственниками, живущими не вместе с ними. Однако требования о социальном дистанцировании и использовании средств защиты сохраняются как минимум до 5 июня.