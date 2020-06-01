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В Германии произошла новая вспышка коронавируса 

Мария Иванова и ещё 9 18 минут назад
В немецком университетском городе Геттинген 160 человек, включая 57 детей и подростков, поместили на коронавирусный карантин после нескольких вечеринок. Об этом сообщает n-tv.de.
По данным n-tv.de, пока коронавирус подтвердился у 35 человек, большинство из них — члены многодетных семей.
Врачи считают, что эти люди, скорее всего, заразились на нескольких крупных частных вечеринках в прошлые выходные. Один из заразившихся — 67-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как писал «Рамблер», по последним данным, к 1 июня в Германии выявили 183 500 зараженных коронавирусом, 8 546 из них скончались, 165 552 выздоровели.
Ранее Германия приступила к новому этапу смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. В стране открылись все без исключения магазины, вне зависимости от площади торговых залов, людям разрешили встречаться с родственниками, живущими не вместе с ними. Однако требования о социальном дистанцировании и использовании средств защиты сохраняются как минимум до 5 июня.
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В мире , Видео , Германия , Геттинген
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