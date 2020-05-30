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В Бельгии назвали условия для открытия ресторанов и кафе 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Бельгии назвали условия для открытия ресторанов и кафе
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Бельгийские власти опубликовали требования для ресторанов и кафе, желающих открыться в ближайшее время в рамках постепенного смягчения мер изоляции, сообщил местный телеканал RTBF.
В частности, все заведения общепита должны будут закрываться не позже полуночи. "В позднее время сложнее контролировать соблюдение мер", — пояснила министр экономики Бельгии Натали Мюлль.
За одним столом должно быть не более четырех посетителей, при этом обслуживание у барных стоек запрещено. Между столами необходимо обеспечить расстояние в полтора метра. Также пока запрещены индивидуальные меню, рестораторам рекомендовано использовать доски или вывески.
В ресторан можно будет попасть только по предварительному заказу. В кафе кто-либо из посетителей, сидевших за одним столом, должен будет оставить свои координаты для возможного оповещения в случае выявления коронавируса у сотрудников или клиентов.
Как ожидается, рестораны в Бельгии откроются 8 июня на третьей фазе отмены ограничительных мер, введенных в середине марта из-за распространения коронавируса. Окончательное решение будет принято на заседании Совбеза Бельгии 3 июня.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Бельгия
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