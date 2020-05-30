В США сокращается число случаев коронавируса

Количество случаев заражения коронавирусом, а также число летальных исходов сокращается по всей территории США . Такое заявление сделал президент Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с руководством американских компаний в Белом доме.

При этом глава государства подчеркнул, что 30 мая журналистам будут предоставлены отчеты о тестировании на COVID-19 в стране. Он также добавил, что властям еще предстоит проделать огромную работу по борьбе с пандемией, которая нанесла серьезный ущерб экономике.

— Мы хорошо справляемся с разработкой вакцин. Я думаю, что скоро у нас будут очень хорошие результаты. Когда у нас будет эта вакцина, то мы сможем раздать ее очень быстро, — цитирует ТАСС главу Белого дома.