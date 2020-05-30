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Трамп заявил, что в США сокращается число случаев коронавируса 

Вечерняя Москва 56 минут назад
В США сокращается число случаев коронавируса
Фото: facebook.com/The White House
Количество случаев заражения коронавирусом, а также число летальных исходов сокращается по всей территории США. Такое заявление сделал президент Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с руководством американских компаний в Белом доме.
При этом глава государства подчеркнул, что 30 мая журналистам будут предоставлены отчеты о тестировании на COVID-19 в стране. Он также добавил, что властям еще предстоит проделать огромную работу по борьбе с пандемией, которая нанесла серьезный ущерб экономике.
— Мы хорошо справляемся с разработкой вакцин. Я думаю, что скоро у нас будут очень хорошие результаты. Когда у нас будет эта вакцина, то мы сможем раздать ее очень быстро, — цитирует ТАСС главу Белого дома.
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В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США
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