Трамп и Меркель поспорили о «Северном потоке-2»

Лидеры США и Германии Дональд Трамп и Ангела Меркель спорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и Китае. Произошло это во время их телефонного разговора, сообщает Politico.
«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" между Россией и Германией и отношения с Китаем», — цитирует издание слова своего высокопоставленного источника из администрации США.
Однако власти обеих стран никак не комментируют эту информацию.
Ранее американский посол в ФРГ Ричард Гренелл заявил, что новые санкции против газопровода «Северный поток-2» могут быть приняты конгрессом США быстро, несмотря на предвыборную борьбу.