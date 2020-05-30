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СМИ: Трамп и Меркель поспорили о «Северном потоке-2» 

Свободная пресса и ещё 2 11 минут назад
Трамп и Меркель поспорили о «Северном потоке-2»
Фото: EPA
Лидеры США и Германии Дональд Трамп и Ангела Меркель спорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и Китае. Произошло это во время их телефонного разговора, сообщает Politico.
«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" между Россией и Германией и отношения с Китаем», — цитирует издание слова своего высокопоставленного источника из администрации США.
Однако власти обеих стран никак не комментируют эту информацию.
Ранее американский посол в ФРГ Ричард Гренелл заявил, что новые санкции против газопровода «Северный поток-2» могут быть приняты конгрессом США быстро, несмотря на предвыборную борьбу.
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В мире , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , Администрация США , НАТО , Германия , Китай , США
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