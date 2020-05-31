США и Китай вступили на тропу войны

За последние недели в американских СМИ развернулась самая настоящая информационная война против Китая , которая с каждым днем продолжает набирать обороты. Президент Трамп в своём майском интервью телеканалу «Fox News» заявил, имея в виду пандемию коронавируса, что «весь этот ужас пошёл из Китая, и его можно было остановить в начале». Каким именно образом это можно было сделать, Трамп предпочёл не объяснять, продолжив обвинения: «Но они не стали этого делать. Не захотели или были другие причины, — мы это выясним». Президент обвинил Пекин в сокрытии истинных масштабов эпидемии, что позволило инфекции выйти из-под контроля и стоило сотен тысяч жизней. Когда президенту задали вопрос о возможных «мерах возмездия» со стороны США , он воздержался от упоминания каких-либо конкретных шагов. Однако с угрозой в голосе добавил, что есть много вещей, которые Соединенные Штаты могли бы сделать, в том числе, и «разорвать все отношения» с Китаем.

Трамп отдаёт ВОЗ на откуп Китаю

Белый дом обрушился с критикой также и на Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ), обвиняя ее в слишком лояльном отношении к КНР. Вашингтон считает, что руководство ВОЗ продолжало транслировать не соответствующие действительности заявления Пекина о ситуации с эпидемией коронавируса даже после того, как стало ясно, что они далеки от реальности. А также частично умалчивало имеющуюся в ее распоряжении информацию, выставляющую Китай в неприглядном свете. Президент Трамп направил генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу официальное письмо, в котором довел до его сведения, что инициированное правительством США расследование ситуации с сovid-19 показало «вызывающее опасения отсутствие независимости действий ВОЗ от властей КНР». Трамп предупредил руководство ВОЗ о том, что если она не отреагирует должным образом на эту ситуацию, то Соединенные Штаты прекратят ежегодное финансирование этой организации в размере 450 млн долларов и откажутся от членства в ней. Что, собственно, и произошло в итоге. В пятницу вечером президент США объявил о полном прекращении отношений с ВОЗ.

Но тут американцы, по собственному выражению, «выстрелили себе в ногу». По мере того, как администрация Трампа сворачивает свою активность в ряде международных организаций под лозунгом «Америке надоело всех содержать», вакантное место лидера тут же спешит занять Китай. При этом Китай обвинил Вашингтон в том, что Соединенные Штаты сами упустили время и слишком поздно отреагировали на нависшую угрозу эпидемии, так что нечего тут перекладывать с больной головы на здоровую. В отличие от «покерного» стиля президента Трампа, любящего играть на превышение ставок по принципу «победитель получает все», руководству Китая всегда была свойственна тактика «тысячи шагов», предполагающая продвижение шаг за шагом к нужной цели, при использовании удобных моментов и ошибок оппонентов.

Гонконг: «идеология свободы» против «экономики выгоды»

Очередным серьезным камнем преткновения между США и КНР стала ситуация вокруг Гонконга. На фоне прошедших там летом и осенью прошлого года многочисленных акций протеста президент Трамп подписал закон о «Поддержке демократии и защите прав человека» в Гонконге, который сейчас является «особым административным районом» Китая. Спусковым крючком для начала массовых демонстраций протеста, захлестнувших тогда Гонконг, стало внесение гонконгской администрацией в местное законодательное собрание законопроекта, разрешающего экстрадицию китайских граждан в континентальный Китай и на Тайвань, если им будет предъявлено обвинение властями КНР и Тайваня.

Оппонентов законопроекта об экстрадиции обеспокоило то, что среди экстрадируемых могут оказаться и люди, преследуемые в КНР за политические убеждения. В дальнейшем к лозунгам протестующих добавились и требования проведения широких демократических реформ, а также отставки правительства Гонконга. Главной мишенью критики стала глава гонконгской администрации Кэрри Лам , которую оппозиция уже не раз обвиняла в слишком тесном сотрудничестве с китайскими властями. Утверждалось, что она вообще получила пост благодаря комитету выборщиков, на процесс избрания которых влиял Пекин. Массовые беспорядки в Гонконге, являющемся крупным финансовым центром, напугали инвесторов, что спровоцировало постепенный отток капитала из его инвестиционных фондов.

Известно, что на особом статусе Гонконга после его передачи Китаю в 1997 году заработали многие страны, в том числе в первую очередь и сами Соединённые Штаты. И вот теперь администрация Белого дома решила, невзирая на потенциальный серьезный ущерб для американских компаний и инвесторов, воспользоваться экономическим рычагом давления на Пекин.

Подписанный президентом Трампом закон предписывает Госдепартаменту США не реже одного раза в год отчитываться перед Конгрессом о реальном уровне автономии Гонконга, достаточном или недостаточном для сохранения правительством США торговых льгот для этой территории. Закон также предусматривает ряд персональных санкций за нарушение прав человека в Гонконге.

В минувшую среду Госдепартамент США признал, что Гонконг больше не обладает «высоким статусом автономии». Администрация Белого дома считает, что Китай уже имеет слишком большое влияние на территории этого «особого района», чтобы и дальше считать его автономией. В своём докладе Конгрессу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «ни один здравомыслящий человек сегодня не может утверждать, что Гонконг по-прежнему сохраняет высокую степень автономии от Китая». Госсекретарь подчеркнул, что действия Пекина «полностью подрывают автономию и свободы Гонконга», а также идут в разрез с собственными обещаниями Пекина, зафиксированными в «Объединённой британско-китайской декларации» 1997 года. По его словам, Соединённые Штаты надеялись, что «свободный и процветающий Гонконг» станет примером для Китая, а на деле КНР перестраивает этот район по своему образу и подобию. Госсекретарь заверил, что правительство США продолжит поддерживать население Гонконга, поскольку рассматривает этот полуостров как «бастион свободы».

Что предпринял Китай?

Столь негативная оценка со стороны Госдепа последовала после того, как в парламент КНР — Всекитайское собрание народных представителей — 21 мая был внесён законопроект о системе безопасности для Гонконга. Этот документ под названием «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма на территории Гонконга» предполагает запрет на «любые проявления сепаратизма и бунта» на территории этого административного района Китая. Предполагается, что в следующем месяце профильный комитет китайского парламента доработает его детали, и уже после этого закон вступит в силу. Юридически эти законодательные нормы могут рассматриваться как автоматическое прекращение действия особых прав и высокой степени автономности Гонконга. Напомним, что до 1997 года Гонконг являлся британской колонией. При передаче территории Китаю между Пекином и Великобританией была подписана «Объединённая китайско-британская декларация по вопросу передачи Гонконга», гарантирующая этому административному району с особым статусом основополагающие права свободы мнений, собраний и прессы — до 2047 года включительно. В Гонконге, например, до сих пор выходят газеты типа South China Morning Post, которые критикуют китайское руководство иногда даже жестче, чем это делает западная пресса.

Поводом для внесения в парламент Китая законопроекта о безопасности для Гонконга стали как раз прошедшие там летом и осенью прошлого года многочисленные акции протеста. Эти акции протеста правительство Китайской Народной Республики (КНР) считает серьезной угрозой национальной безопасности КНР. Поэтому Пекин настаивает сейчас на скорейшем вступлении в действие закона о безопасности в Гонконге. Согласно конституции Гонконга, эта административная территория с особым статусом должна была утвердить правовые нормы, блокирующие любую форму возможной активности населения против китайского правительства. Однако парламент Гонконга еще в 2003 году отказался принимать эти законопроекты, после того как выступила демонстрация с участием более миллиона человек. Теперь правительство КНР решило спустить предусмотренные гонконгской конституцией законодательные нормы уже «сверху», проведя их через головы гонконгских парламентариев.

В материковом Китае не одобряют сограждан

Ответом на закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма на территории Гонконга» стали новые демонстрации в Гонконге, хотя еще зимой они сошли было на нет из-за пандемии коронавируса. Протестующие полагают, что эта законодательная инициатива Пекина — окончательный шаг на пути к утрате Гонконгом статуса автономии. Согласно данному закону, Пекин получает право задействовать свои структуры государственной безопасности для «предотвращения проявлений сепаратизма» на территории Гонконга. Протестующие также говорят о том, что предложенный властями КНР законопроект фактически сводит на нет нынешнее существование в одной стране двух разных политических систем. Вызывает протесты в Гонконге и иммиграционная политика китайских властей, и их тактика «замещения населения»: из материковой части Китая ежедневно в Гонконг переселяются больше сотни человек, размывая таким образом идентичность гонконгцев.

Власти Гонконга санкционировали жёсткий разгон демонстрантов с применением полицией слезоточивого газа. Глава гонконгской администрации Кэрри Лам уже заявила о своём намерении поддержать реализацию на территории Гонконга закона о национальной безопасности.

Интересно, что согласно материалам европейских СМИ, жители материкового Китая зачастую не одобряют действия оппозиции в Гонконге. Причин для подобной позиции несколько. Во-первых, ограниченный доступ к информации и весьма поверхностные представления о ситуации в Гонконге в принципе. Во-вторых, у многих китайцев вызывает раздражение стремление гонконгцев к особенному статусу. Мы, мол, все много работаем и всем довольны, а эти вместо того, чтобы работать, вечно что-то из себя строят и всё им плохо. В-третьих, граждан Китая пугает потенциальная возможность радикализации протестов и последующей дестабилизации общей ситуации в регионе. После присоединения к Китаю Гонконга, этой бывшей британской колонии, экономическое положение в ней изменилась к лучшему, поэтому многие китайцы искренне полагают, что протестующие на самом деле должны быть благодарны Пекину.

А воду, считают на материке, мутит Вашингтон и прежде всего администрация Белого дома, поддерживающая протесты в Гонконге в пику КНР. Такое мнение в принципе неудивительно, поскольку жители материкового Китая черпают информацию в основном из китайских СМИ, которые, естественно, отражают прежде всего точку зрения официального Пекина.

Экономический шантаж со стороны Госдепа

Тем не менее и Пекин рискует, когда идет на новое столкновение с Вашингтоном из-за законопроекта о национальной безопасности. Постановление Госдепа об утрате Гонконгом автономного статуса призвано напомнить руководству КНР о том, сколь много сейчас для него поставлено на карту с экономической точки зрения. Благодаря своему особому статусу Гонконг имеет целый ряд льгот и преимуществ в торговых отношениях с США. Чем пользуются компании по всему Китаю, часто использующие территорию этого административного района для торговых операций с США и другими странами. Поэтому логика подобного решения Госдепа о «снижении статуса автономии» Гонконга следующая: если Гонконг будет являться частью Китая, не имеющей де-факто особого статуса, то его территория в вопросах торговли тоже должна рассматриваться правительством США как часть КНР. Соответственно, ни о каком льготном режиме торговли для Гонконга речи быть не может. Это означает большие потери и для китайских, и для американских компаний.

Майк Помпео, который входит в ближайший круг советников президента Трампа, явно считает, что это предупреждение Госдепа должно служить «красными флажками» для Пекина. И это не пустые угрозы. Разумеется, одномоментно Вашингтон «перекрывать кислород» в торговых отношениях с этим административным районом не будет, но для сохранения лица в обязательном порядке пойдёт на ужесточение льготного режима торговли.

Отповедь критикам из Пекина

Министр иностранных дел КНР Ван И посоветовал Вашингтону и всем остальным критикам КНР перестать вмешиваться во внутренние дела Китая. Под «остальными» глава МИД КНР имел в виду прежде всего власти Евросоюза , которые также выразили озабоченность законопроектом о нацбезопасности и выступили с предложением провести консультации с участием Китая, США, Евросоюза, администрации Гонконга и других заинтересованных сторон.

В минувшее воскресенье министр Ван И вновь выступил с заявлением о неких «определенных политических силах» в США, подталкивающих Вашингтон и Пекин к новой холодной войне. Конкретных имён Ван И называть не стал, но это явно был увесистый камень в огород верхушки обеих политических партий США — так много было в последнее время острых статей и выступлений американских политиков против Китая.

Глава МИД КНР посетовал, что США «пользуются любой возможностью для очернения Китая». Между тем обе страны, по его словам, пострадают от подобной политики, тогда как выигрыш от сотрудничества также был бы обоюдным, Китай и США могли бы сотрудничать ради «глобального мира и стабильности». И добавил, что «Соединённым Штатам давно пора бы уже отказаться от мысли изменить Китай по своему образу и подобию». Эту мысль, применительно уже к своим странам, пожалуй, поддержали бы многие иностранные коллеги главы внешнеполитического ведомства КНР.

Выборы в США: антикитайский вираж

Главной причиной нового виража антикитайской компании в США и развернувшейся в американской прессе информационной войны против Пекина, конечно же, можно считать предстоящие осенью этого года выборы президента США. Сейчас достаточно велика вероятность того, что администрация Белого дома может сделать одной из центральных тем избирательной кампании Трампа именно проблему Гонконга.

Действующий президент США уже и так был полон решимости использовать Китай в качестве образа «главного врага американского народа», ответственного за пандемию коронавируса, 1,8 миллиона инфицированных и более чем сто тысяч смертей от этой инфекции в Соединённых Штатах. Китай сейчас является очень удобной мишенью для того, чтобы перенаправить на него недовольство и протестные настроения в американском обществе. В Нью-Йорке, ставшем эпицентром эпидемии в США, врачам и всему персоналу крупных больниц, многие из которых оказались не готовы к такому масштабу катастрофы, пришлось пройти буквально через ад. В США в итоге многие настроены сейчас очень «антитрамповски». Люди сильно раздражены, и чтобы переключить это раздражение, как нельзя кстати придётся образ внешнего врага. Недовольство в обществе уже существует и усиливается, и сейчас самое время для того, чтобы перевести огонь критики на другую мишень. В той картине мира, которую Дональд Трамп и значительная часть американских масс-медиа предлагают американскому избирателю, Китай полностью ответственен за пандемию коронавируса и ее последствия конкретно для США. А также не только отказывается компенсировать причинённый пандемией урон, но и не выполняет свои обязательства в рамках с трудом достигнутого компромисса по «торговой войне» Китая с США. Плюс ещё и вновь обострившаяся (естественно, тоже с подачи КНР) проблема Гонконга. При этом одними только разговорами в Вашингтоне не обошлись. В Сенат США недавно был внесён законопроект, предусматривающий введение санкций против Китая в случае его отказа предоставить информацию о сроках и масштабе эпидемии коронавируса в стране.

Разумеется, Дональд Трамп — далеко не первый президент США, из уст которого прозвучала антикитайская риторика. Противостояние между этими двумя игроками — США и Китаем — в борьбе за будущее глобального лидерства продолжается не первое десятилетие и будет со временем только нарастать. И в случае дальнейшего активного педалирования китайской темы действующим президентом Трампом, «сохранить лицо», не совершая резких движений, будет сложно и Вашингтону, и Пекину. А это еще больше обострит ситуацию вокруг Гонконга и усилит общую напряженность в мире.