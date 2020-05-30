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СМИ рассказало о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке — 2» 

РИА Новости и ещё 9 5 часов назад
Стало известно о «горячем споре» Трампа и Меркель из-за России
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель горячо спорили на днях о газопроводе "Северный поток 2", НАТО и Китае, сообщила Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
"В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток 2" между Россией и Германией и отношения с Китаем", — цитирует чиновника издание.
Белый дом и официальный представитель правительства Германии не стали комментировать эту информацию.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
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Комментарии 7
В мире , Ангела Меркель , Дональд Трамп , ЕС , НАТО , Германия , Китай , США
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