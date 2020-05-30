Рассекречена беседа экс-советника Трампа и бывшего посла РФ

В разговоре Флинн просил российского дипломата «ответить зеркально» в ответ на действия экс-президента США Барака Обамы . Также он заявлял, что, когда президент США Дональд Трмап придет к власти, стороны обсудят, как улучшить отношения.

Флинн и Кисляк также обсудили заинтересованность двух стран в стабильности на Ближнем Востоке. Флинн назвал это «стратегической целью» России и США. Кисляк поднимал вопрос об урегулировании конфликта в Сирии.

В еще одном разговоре от 23 декабря Кисляк отмечает, что передал содержание предыдущей беседы «на самый высокий уровень» и предлагает консультации в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН . Также Кисляк предлагал в очередном разговоре организовать беседу президентов стран по видеосвязи 21 января, то есть на следующий день после инаугурации Трампа. Флинн не дал определенного ответа на этот вопрос.

Согласно расшифровке, 12 января 2017 года Кисляк вновь звонил Флинну и обсуждал с ним возможность того, чтобы США направили делегацию в Астану.

Ранее в мае сообщалось, что в США закрыли уголовное дело против Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Отмечается, что уголовное дело, возбужденное в рамках «расследования о сговоре с Россией» спецпрокурора Роберта Мюллера , было решено прекратить после тщательной проверки фактов. Трамп отметил, что преследовавшие Флинна чиновники из администрации предыдущего президента Барака Обамы — «очень нечестные люди», добавив, что считает это государственной изменой.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.