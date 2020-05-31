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Протестующих в США припугнули коронавирусом и тюрьмой 

Lenta.ru и ещё 6 48 минут назад
Протестующих в США припугнули коронавирусом и тюрьмой
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз рассказал о последствиях для американцев, протестующих из-за смерти афроамериканца при задержании полицейским. Об этом сообщает CNN.
Он заявил об увеличившемся риске распространения коронавируса. «Я глубоко обеспокоен тем, что ситуация распространяется с очень большой скоростью. Нас ожидает резкий скачок COVID-19», — предупредил Уолз.
Губернатор Миннесоты также припугнул участников беспорядков тюрьмой. По его словам, в тюрьмах штата достаточно мест для того, чтобы принять всех задержанных в ходе протестных акций.
Ранее сообщалось, что полиций США применила слезоточивый газ и резиновые пули после того, как участники беспорядков стали забрасывать правоохранителей бутылками с водой, а затем подошли вплотную к оцеплению.
Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Власти США заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акаты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений огнестрельные ранения получили два полицейских, один из которых скончался.
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В мире , Ситуация в мире , США
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