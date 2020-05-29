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Канада готовит выдачу финдиректора Huawei в США 

ИА Regnum 1 час назад
Канада готовит выдачу финдиректора Huawei в США
Фото: EPA / ТАСС
27 мая Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, уступив давлению США, принял решение о «двойном» характере нарушений, якобы допущенных финансовым директором китайской высокотехнологичной компании Huawei Мэн Ваньчжоу. В связи с этим китайская сторона высказала Канаде «сильное недовольство и решительное возражение», сообщает 29 мая Синьхуа.
Комментируя данное решение, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал на его политическую мотивацию, ибо оно открывает путь к экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США, чего уже длительное время добивается американская сторона.
Напомним, что финдиректор Huawei была задержана канадскими властями 1 декабря 2018 года. Основанием были названы якобы допущенные ею нарушения принятых в США антииранских санкций.
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В мире , Наука и техника , МИД , Синьхуа , Канада , Колумбия , Остров Мэн , США
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