Канада готовит выдачу финдиректора Huawei в США 

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27 мая Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия , уступив давлению США , принял решение о «двойном» характере нарушений, якобы допущенных финансовым директором китайской высокотехнологичной компании Huawei Мэн Ваньчжоу. В связи с этим китайская сторона высказала Канаде «сильное недовольство и решительное возражение», сообщает 29 мая Синьхуа.

Комментируя данное решение, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал на его политическую мотивацию, ибо оно открывает путь к экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США, чего уже длительное время добивается американская сторона.

Напомним, что финдиректор Huawei была задержана канадскими властями 1 декабря 2018 года. Основанием были названы якобы допущенные ею нарушения принятых в США антииранских санкций.