В Миннеаполисе объявили комендантский час 

Миннеаполисе , где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, объявили комендантский час. Как следует из распоряжения мэра Джейкоба Фрея, он будет действовать с 20:00 пятницы по местному времени до 6:00 субботы (с 04:00 до 14:00 по московскому времени) и в те же часы в ночь на воскресенье.

При этом исключение делается для правоохранительных органов , нацгвардии и оперативных служб, журналистов, а также для бездомных.

Отметим, что нарушителей комендантского часа ждет штраф до 1000 долларов или заключение на срок до 90 дней.

Беспорядки в Миннеаполисе: причины и последствия

В 20-х числах мая в Сети появилось видео, на котором видно, как темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда задерживает полиция. Мужчина лежит на земле, пока на него надевают наручники. При этом один из держащих его полицейских прижимает шею Флойда своим коленом. Тот несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает.

В полиции отмечали, что Флойда нашли сидящим за рулем авто в нетрезвом состоянии. При задержании он оказал сопротивление.

Когда информация о смерти жителя Миннеаполиса получила широкое распространение, руководство местной полиции объявило об увольнении четырех своих сотрудников, принимавших участие в задержании. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей также призвал арестовать правоохранителя, вставшего коленом на шею погибшего.

В ходе вспыхнувших из-за гибели Флойда беспорядков в Миннеаполисе застрелили одного человека.