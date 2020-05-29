Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северная Корея обвинила США в порче ее имиджа 

Lenta.ru 22 минуты назад
Северная Корея обвинила США в порче ее имиджа
Фото: РИА Новости
Власти Северной Кореи обвинили США в порче ее имиджа: в Пхеньяне считают, что обвинения в кибер-атаках — не что иное, как попытка очернить северокорейское государство. Об этом со ссылкой на МИД КНДР сообщает агентство Reuters.
«Мы хотим вновь подчеркнуть, что наша страна не имеет отношения к так называемой "кибер-угрозе", о которой говорят США», — заявили дипломаты.
В заявлении министерства подчеркивается, что цель США — «замарать репутацию» Северной Кореи. Ей же служат обвинения в финансировании терроризма и отмывании денег.
Сообщается, что ФБР и ряд федеральных ведомств США ранее в мае опубликовали предупреждение об угрозе северокорейских хакеров. Те якобы занимаются воровством персональных данных, цифровых валют и обворовывают крупные западные банки. Департамент юстиции обвинил государственный банк Северной Кореи в обходе американских санкций и открыл уголовные дела против 28 граждан КНДР.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Последние новости
Российские регионы призвали отменять ограничения из-за COVID-19 без возврата Российские регионы призвали отменять ограничения из-за COVID-19 без возврата Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ Самую молодую миллиардершу в мире лишили статуса из-за лжи Самую молодую миллиардершу в мире лишили статуса из-за лжи
Комментарии
В мире , Азия , Ближний Восток , США , МИД , ФБР , Reuters , КНДР , Пхеньян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение