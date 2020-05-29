Северная Корея обвинила США в порче ее имиджа 

Все новости на карте

Власти Северной Кореи обвинили США в порче ее имиджа: в Пхеньяне считают, что обвинения в кибер-атаках — не что иное, как попытка очернить северокорейское государство. Об этом со ссылкой на МИД КНДР сообщает агентство Reuters.

«Мы хотим вновь подчеркнуть, что наша страна не имеет отношения к так называемой "кибер-угрозе", о которой говорят США», — заявили дипломаты.

В заявлении министерства подчеркивается, что цель США — «замарать репутацию» Северной Кореи. Ей же служат обвинения в финансировании терроризма и отмывании денег.