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США нанесли решающий удар ВОЗ 

Вероника Полынина 7 минут назад
США нанесли решающий удар ВОЗ
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости».
Трамп пообещал направить средства, которые предназначались для ВОЗ, в другие международные организации.
По словам Трампа, ВОЗ не смогла осуществить «требуемые реформы». Ранее Трамп обвинял ВОЗ в ангажированности и привязке к интересам Китая. Он заявлял, что Китай полностью контролирует ВОЗ, несмотря на то что платит «лишь 40 млн долларов в год, а США — 450 млн долларов».
19 мая Трамп требовал, чтобы ВОЗ доказала свою независимость от Китая.
Как писал «Рамблер», в апреле Трамп объявил, что страна временно прекращает вносить взносы в бюджет ВОЗ. По его словам, Штаты исследуют действия организации по борьбе с пандемией коронавируса и затем решат, возобновлять ли выплаты.
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В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , РИА Новости , США
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