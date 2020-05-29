США нанесли решающий удар ВОЗ 

Трамп пообещал направить средства, которые предназначались для ВОЗ, в другие международные организации.

По словам Трампа, ВОЗ не смогла осуществить «требуемые реформы». Ранее Трамп обвинял ВОЗ в ангажированности и привязке к интересам Китая. Он заявлял, что Китай полностью контролирует ВОЗ, несмотря на то что платит «лишь 40 млн долларов в год, а США — 450 млн долларов».

19 мая Трамп требовал, чтобы ВОЗ доказала свою независимость от Китая.

Как писал «Рамблер», в апреле Трамп объявил, что страна временно прекращает вносить взносы в бюджет ВОЗ. По его словам, Штаты исследуют действия организации по борьбе с пандемией коронавируса и затем решат, возобновлять ли выплаты.