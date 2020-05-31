Китай за сутки выявил двух заболевших COVID-19 

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Медики в Китае за сутки выявили двух новых заболевших COVID-19 и еще трех бессимптомных носителей инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным властей КНР, за последние 24 часа летальных случаев в результате заражения коронавирусом не зафиксировано. Два новых случаязаболевания зафиксированы у приехавших из-за рубежа.

Всего в материковой части Китая к настоящему моменту зафиксирован 83 001 случай заражения коронавирусом, выздоровели 78 304 пациента.

Всего с начала пандемии в стране погибли 4634 человека.