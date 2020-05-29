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Зеленского не пригласили на парад Победы в России 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Зеленского не позвали на парад Победы
Фото: president.gov.ua
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не приглашали президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы, который пройдёт 24 июня в Москве.
В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков говорил о том, что украинского лидера могут пригласить на парад. Однако он поддержал поддержал позицию Польши, обвинившую СССР в том, что государство наравне с нацисткой Германией виновно в развязывании Второй мировой.
Нет, приглашение не направлялось, — отметил политик в интервью РБК.
Ранее российский лидер Владимир Путин объявил 24 июня выходным днём. В этот день состоится военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Как писал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня посетит парад Победы, который состоится в Москве. Он написал на своей странице в социальной сети, что принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина. Кроме того, парад Победы в Москве посетит президент Молдавии Игорь Додон. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Кармена Стерпу.
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В мире , Политика , Украина , Игорь Додон , Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Москва
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