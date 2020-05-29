Пока вы не уснули: россиян начнут штрафовать по-новому 

«Газпром» отказал Белоруссии
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что задолженность Белоруссии за газ составляет 165,6 миллиона долларов.
Раскрыты детали убийства кубинки в Москве
У москвича Александра Александрова, подозреваемого в убийстве кубинки, была сообщница, которая знала о преступлении, но не обратилась в полицию.
Над Россией нависла новая угроза
«Сползание к новой биполярности» — самая опасная тенденция современного мира. Об этом на «Примаковских чтениях» заявил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов, сообщает «Интерфакс».
Подполковник МВД обманул вора в законе
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В Москве бывший подполковник уголовного розыска Владислав Шаповалов арестован по обвинению в мошенничестве, сообщает «Коммерсант».
Россиян могут начать штрафовать "за маткапитал"
Нецелевое использование средств материнского капитала должно наказываться штрафом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
В Москве открыли огонь по людям
Конфликт со стрельбой произошел в районе Солнцево на западе Москвы, на данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Российский хоккеист оценил отношение к Путину в Канаде
Владимир Путин — «большое имя» для жителей Канады, рассказал российский хоккеист Егор Соколов — нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Кейп-Бретон Иглз».
"Это больше, чем болезнь"
Коронавирус COVID-19 — это больше чем просто болезнь, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Герой России ответил на жалобы американцев
Летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов не согласился с обвинениями пилотов Су-35 в непрофессионализме и назвал американцев наглыми и высокомерными.
В Москве задержан Сергей Митрохин
Столичные полицейские задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который вышел к зданию ГУ МВД по Москве с требованием освободить журналиста Илью Азара, сообщает «Коммерсант».