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Пока вы не уснули: россиян начнут штрафовать по-новому 

Сергей Василенок 23 минуты назад

«Газпром» отказал Белоруссии

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что задолженность Белоруссии за газ составляет 165,6 миллиона долларов.

Раскрыты детали убийства кубинки в Москве

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У москвича Александра Александрова, подозреваемого в убийстве кубинки, была сообщница, которая знала о преступлении, но не обратилась в полицию.

Над Россией нависла новая угроза

«Сползание к новой биполярности» — самая опасная тенденция современного мира. Об этом на «Примаковских чтениях» заявил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов, сообщает «Интерфакс».

Подполковник МВД обманул вора в законе

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В Москве бывший подполковник уголовного розыска Владислав Шаповалов арестован по обвинению в мошенничестве, сообщает «Коммерсант».

Россиян могут начать штрафовать "за маткапитал"

Нецелевое использование средств материнского капитала должно наказываться штрафом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

В Москве открыли огонь по людям

Конфликт со стрельбой произошел в районе Солнцево на западе Москвы, на данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Российский хоккеист оценил отношение к Путину в Канаде

Владимир Путин — «большое имя» для жителей Канады, рассказал российский хоккеист Егор Соколов — нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Кейп-Бретон Иглз».

"Это больше, чем болезнь"

Коронавирус COVID-19 — это больше чем просто болезнь, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Герой России ответил на жалобы американцев

Летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов не согласился с обвинениями пилотов Су-35 в непрофессионализме и назвал американцев наглыми и высокомерными.

В Москве задержан Сергей Митрохин

Столичные полицейские задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который вышел к зданию ГУ МВД по Москве с требованием освободить журналиста Илью Азара, сообщает «Коммерсант».
Комментарии
В мире , Видео , Егор Соколов , Илья Азар , Александр Александров , Сергей Митрохин , Алексей Миллер , Алексей Арбатов , Анна Кузнецова , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Анатолий Кнышов , Газпром , Мосгордума , РАН , МВД , ИМЭМО РАН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters , Москва
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