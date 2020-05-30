В бунтующий Миннеаполис приготовились ввести войска

Пентагон приказал подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе , штат Миннесота, где уже несколько дней идут акции протеста с беспорядками и бунтами из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три источника, которые лично ознакомились с соответствующим приказом.

Как отмечает агентство, ввод войск в американский город является редким случаем для министерства обороны

В готовность приведены подразделения военной полиции в штатах Северная Каролина и Нью-Йорк, солдатам приказано быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе в течение четырех часов после получения соответствующего распоряжения. Аналогичные указания получили также военнослужащие в штатах Колорадо и Канзас, им необходимо быть готовыми к переброске в охваченный бунтами город в течение суток.