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Пентагон приготовился ввести войска в бунтующий Миннеаполис 

Lenta.ru и ещё 7 59 минут назад
В бунтующий Миннеаполис приготовились ввести войска
Фото: John Minchillo / AP
Пентагон приказал подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе, штат Миннесота, где уже несколько дней идут акции протеста с беспорядками и бунтами из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три источника, которые лично ознакомились с соответствующим приказом.
Как отмечает агентство, ввод войск в американский город является редким случаем для министерства обороны.
В готовность приведены подразделения военной полиции в штатах Северная Каролина и Нью-Йорк, солдатам приказано быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе в течение четырех часов после получения соответствующего распоряжения. Аналогичные указания получили также военнослужащие в штатах Колорадо и Канзас, им необходимо быть готовыми к переброске в охваченный бунтами город в течение суток.
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В мире , Министерство обороны , Пентагон , Миннеаполис
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