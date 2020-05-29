Китай заподозрили в подготовке к войне

На фоне бушующего коронавируса в Индии встревожены новостями о концентрации китайских войск в приграничной территории. Китай подозревают в подготовке вторжения. Речь идет о нескольких тысячах солдат. Как пишут индийские СМИ, КНР положила глаз на спорные территории горного района Ладакх на севере Индии. Пекин, в свою очередь, открещивается от обвинений в военных приготовлениях. Эксперт пояснил нам, велик ли риск возникновения вооруженного конфликта двух ядерных держав.

Всерьез нервничать Нью-Дели заставляет почти пять тысяч «штыков» Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Кроме живой силы, в спорном районе обнаружены китайская тяжелая бронетехника и артиллерия.

Горный район Ладакх давно имеет статус спорного. Многие годы недалеко от него Пекин держит военную базу и вооруженный контингент. Сейчас КНР принялся модернизировать инфраструктуру базы.

Индийские власти уже отреагировали заявлением: «Это грубое нарушение соглашения от 2013 года». Именно тогда КНР и Индия скрепили подписями невозможность на границе Ладакха ни одной из сторон иметь большой военный контингент. Исключение — пограничные части для патрулирования. Теперь Нью-Дели напоминает: появление сил НОАК сверх оговоренных пограничников только накаляет обстановку, которая и без того долгие годы в этом регионе остается сложной.

По данным индийских СМИ, КНР игнорирует заявления МИДа Индии и продолжает стягивать к северному берегу озера Пангонг и долины Галван новые части и технику.

«НОАК скопила большие войска у наших границ. После проведенных учений Китай оставил там не меньше пяти тысяч солдат. И продолжает отправлять туда контингенты. Так, они формируют широкий фронт для возможного вторжения. Это, без сомнения, создает угрозу нашей безопасности», — заявляют индийские власти.

Между тем в Китае отрицают обвинения Нью-Дели. Они заявляют — никаких нарушений со стороны КНР нет. Пекин объясняет свою позицию просто: Ладакх не считается территорией Индии.

— Спешу успокоить: в нынешних условиях большой конфликт никому не нужен — ни Китаю, ни Индии, — заверил «МК» научный сотрудник национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Куприянов. — С одной стороны, оба государства ревностно относятся к тому, кто какие силы накапливает возле этого спорного района. И каждый старается ответить тем же самым. С другой — никаких выгод сейчас, когда бушует пандемия коронавируса, от обострения отношений, а тем более от вооруженного конфликта, абсолютно нет.

Одну из причин появления такой темы на передовицах индийских СМИ эксперт связывает с нехваткой «горячих» инфоповодов из-за все той же пандемии COVID-19.

— Индийцы очень долго сидят на самоизоляции, тем для журналистов мало. К тому же ситуация со спорной территорией — это отличный повод сыграть на национальной гордости, — отметил Алексей Куприянов. — Особенно это любят так называемые оппозиционные силы Индии. Но, повторюсь, Нью-Дели и Пекин не допустят какой-то эскалации и найдут способ все уладить, инструментов у них предостаточно.

При этом эксперт напомнил: после войны между Индией и Китаем в 1962 году обе стороны с опасением относятся друг к другу. И до сих пор недоверие между ними остается достаточно высокое.

Также Куприянов отметил, что обострения там происходят периодически. Все из-за того, что до сих пор не урегулирован вопрос границы в горном районе Ладакха.

Впрочем, если обострение все-таки случится, то у Индии могут быть проблемы. С одной стороны, недалеко от спорного района находится 14-й армейский корпус, численностью до 60 тысяч человек, почти тысяча танков, артиллерия, спецназ. Чуть западнее, рядом с Пакистанской границей — 15-й корпус. Вместе — это больше сотни тысяч «штыков». С воздуха их может поддержать авиакрыло в сотню, а то и две самолетов, среди которых Миг-21, МиГ-29 и новейшие Су-30МКИ.

Однако есть опасение, что пандемия коронавируса и карантинные меры могут нарушить логистику. В итоге это может сделать невозможным оперативную переброску войск поближе к спорному району с Китаем. Напомним, в КНР карантин официально снят, никаких ограничений в перемещении нет. Возможно, поэтому в реакции Нью-Дели на ситуацию слышатся нотки растерянности и испуга.