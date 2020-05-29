Пилот оставил мем в небе над Германией 

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Пилот самолета Diamond DA20-A1 Katana вывел в небе над Германией изображение популярного мема trollface. Его маршрут отображается на портале Flightradar24.

Чтобы "нарисовать" на радаре такую картинку, ему потребовалось почти два с половиной часа.

Flightradar24