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Пилот оставил мем в небе над Германией 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Пилот оставил мем в небе над Германией
Фото: РИА Новости
Пилот самолета Diamond DA20-A1 Katana вывел в небе над Германией изображение популярного мема trollface. Его маршрут отображается на портале Flightradar24.
Чтобы "нарисовать" на радаре такую картинку, ему потребовалось почти два с половиной часа.
Flightradar24
Пилоты небольших воздушных судов иногда оставляют "послания" на Flightradar. Так, например, в этом месяце россиянин Олег Кобзев вывел над Тульской областью надпись "А где все?", а днем позже в небе над американским штатом Флорида появилась фраза "Мой руки" на русском языке.
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В мире , Олег Кобзев , Германия
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