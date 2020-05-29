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Лукашенко призвал белорусов не бояться второй волны коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
Лукашенко обратился к белорусам в связи с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не бояться осенью второй волны заболеваемости коронавирусом COVID-19, поскольку к этому времени многие уже перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет.
Лукашенко в пятницу посетил Минский тракторный завод (МТЗ), где пообщался с коллективом предприятия. Президент, в частности, констатировал, что сейчас в мире все чаще говорят о второй волне коронавируса — вспышка прогнозируется на осень. Однако, считает глава государства, к этому времени многие в Белоруссии перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет. Он также отметил, что 90% заболевших переносят COVID-19 бессимптомно.
"Если мы переболели, нам не стоит бояться второй волны. Но, тем не менее, мы готовимся ко всему. Сейчас тратим немалые деньги. Банк реконструкции, или Всемирный банк, нам уже выделил 90 миллионов долларов. Мы их направим на здравоохранение, чтобы еще выше подтянуть систему и лечить людей. Но все только благодаря тому, что мы с вами последние годы вкладывали немалые деньги в систему здравоохранения и подготовку врачей", — заявил Лукашенко.
При этом он обратил внимание, что пандемия вскрыла и недостатки в белорусском здравоохранении, в Минске их видят и будут принимать соответствующие меры, начиная от кадров и заканчивая оснащением больниц.
Глава государства также констатировал, что методы борьбы с пандемией в Белоруссии критиковали зарубежные дипломаты, "кто-то из них, возможно, и сейчас не согласен с белорусскими подходами".
"Спрашиваю у министра иностранных дел: а они вывезли свои семьи? Говорит, что нет. Когда их звали домой, отказывались возвращаться и говорили: если вдруг придется поехать, то детей и жен оставим здесь. Это о многом говорит", — считает Лукашенко.
Президент добавил, что сейчас "год большой политики, все политизировано, люди одурманены". По его мнению, очень трудно обычным людям, а порой даже "слугам правительства разобраться, что происходит".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек. В Белоруссии на пятницу выявлено 40764 случая инфицирования COVID-19, в том числе скончались 224 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , ВОЗ , Всемирный Банк
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