Венгры станут национальным достоянием Украины 

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Министерство иностранных дел Украины передало правительству Венгрии проект меморандума, призванный урегулировать конфликт между странами, возникший из-за языкового вопроса. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба , передает «Страна.ua».

В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.

«Не проблемой, а достоянием. Я горжусь тем, что на Украине есть венгерское национальное меньшинство», — сказал Кулеба и добавил, что украинское правительство не проводит информационную дискредитацию венгров в стране.

Вместе с проектом меморандума венгерская сторона получила приглашение украинского президента Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить Украину в удобное для него время.

В октябре 2019-го сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения. Петер Сийярто тогда заявил, что его страна не готова жертвовать судьбами 150 тысяч живущих на Украине венгров ради геополитических интересов.