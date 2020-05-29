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Венгры станут национальным достоянием Украины 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Венгры станут национальным достоянием Украины
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины передало правительству Венгрии проект меморандума, призванный урегулировать конфликт между странами, возникший из-за языкового вопроса. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, передает «Страна.ua».
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
«Не проблемой, а достоянием. Я горжусь тем, что на Украине есть венгерское национальное меньшинство», — сказал Кулеба и добавил, что украинское правительство не проводит информационную дискредитацию венгров в стране.
Вместе с проектом меморандума венгерская сторона получила приглашение украинского президента Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить Украину в удобное для него время.
В октябре 2019-го сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения. Петер Сийярто тогда заявил, что его страна не готова жертвовать судьбами 150 тысяч живущих на Украине венгров ради геополитических интересов.
В сентябре 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране начинает переходить на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Виктор Орбан , Петер Сийярто , Правительство Украины , НАТО , Венгрия
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