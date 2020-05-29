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Под Киевом начались задержания после «разборки в стиле 90-х» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Под Киевом начались задержания после массовой перестрелки
Фото: РИА Новости
Украинские правоохранители задержали 11 участников перестрелки в городе Бровары Киевской области. Конфликт произошел между предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. В общей сложности участвовали около сотни человек.
«Предварительно инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Около 100 человек принимали участие в этой стрельбе», — цитирует УНИАН представителя полиции Киевской области Виталию Грохольскую.
В публикации украинского издания произошедшее в Киеве названо «разборками в стиле 90-х».
Уточняется, что правоохранители задержали 11 участников перестрелки. Ими оказались «гости», прибывшие из других регионов Украины. На данный момент с места инцидента правоохранителями изъяты арсенал холодного и огнестрельного оружия.
Как уточнили в министерстве внутренних дел Украины, в результате стрельбы трое получили ранения из травматического оружия. Следователи завели уголовное дело по факту хулиганства. Еще двое человек получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу. В области введен план-перехват.
О перестрелке в Броварах стало известно ранее в пятницу.
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Комментарии
В мире , Происшествия , УНИАН , Киев
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