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В МИД КНДР заявили, что Пхеньян не причастен к кибератакам в США 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
В КНДР ответили на обвинения в кибератаках
Фото: РИА Новости
Власти КНДР отвергли обвинения США в якобы исходящей со стороны Пхеньяна киберугрозе в адрес Вашингтона. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД КНДР, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства народной республики.
"Последнее время США позволяют себе неслыханно громкие высказывания о "кибератаках" со стороны КНДР, — говорится в заявлении. — Мы знаем, что скрытые намерения США заключаются в том, чтобы навредить имиджу нашего государства и создать предпосылки для использования таких рычагов давления, как "киберугрозы" вместе с ядерным оружием, ракетами, "правами человека", "спонсированием терроризма" и "отмыванием денег".
В связи с этим представитель МИД КНДР заявил, что "хакерские атаки не имеют никакого отношения к народной республике", вопреки утверждениям Вашингтона.
"Было ясно доказано, что предыдущие кибератаки, с которыми США связывают [КНДР], были совершены руками международных хакеров", — указывается в документе.
При этом подчеркивается, что этот факт "признали даже эксперты из самих США".
Месяцем ранее Госдепартамент США распространил пресс-релиз, в котором указывается на "злонамеренную деятельность КНДР в киберпространстве" и ее угрозу безопасности Соединенных Штатов, а также стабильности международной финансовой системы. Соответствующее заявление американское внешнеполитическое ведомство сделало в связи с публикацией рекомендаций по противодействию угрозам со стороны КНДР в киберпространстве, подготовкой которых, помимо Госдепа, занимались Министерство внутренней безопасности США, Минфин и ФБР. В них идет речь о шпионаже, кражах, а также политически мотивированных операциях против иностранных медиакомпаний.
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В мире , Азия , США , МИД , Департамент внутренней безопасности США , ФБР , Госдеп США , Минфин , КНДР , Пхеньян
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