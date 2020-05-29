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Лукашенко назвал коронавирус «больше, чем болезнью» 

Вероника Полынина 8 минут назад
Коронавирус COVID-19 — это больше чем просто болезнь, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, болезнь в этой пандемии занимает лишь половину, а остальное — политика.
«Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь в этой пандемии занимает, может быть, половину, а то и меньше. Все остальное — это политика. И вы скоро в этом убедитесь», — сказал Лукашенко во время посещения Минского тракторного завода.
Глава государства отметил, что позицию Беларуси по отказу от остановки экономики приняли не все страны.
«Мы остановимся. Потом, для того чтобы раскрутиться, развернуться, нужны деньги. А у кого деньги? У Америки, Китая, немножко в России и у других. Они развернутся, принесут вам рубль и скажут: даем рубль, но заводик — туда. Вот в чем был политический смысл всего этого», — приводит слова Лукашенко «БелТа».
По его мнению, та же ситуация может произойти и «с точки зрения существования того или иного государства».
«И я не зря сказал: если тебе дадут рубль, то потребуют соответствующей отдачи», — заметил Лукашенко.
Как сообщал «Рамблер», ранее ВОЗ посоветовала руководству Белоруссии ввести в стране карантин, а при необходимости и комендантский час. Глава государства Александр Лукашенко в ответ обвинил ВОЗ в излишней политизированности. К 29 мая в Белоруссии зафиксировано 40 764 случаев заражения, умерли 224 человека.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , ВОЗ
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