С неба звездочка упала, или Что пролетело над Турцией? 

В небе над Турцией пронесся загадочный мерцающий объект, полет которого завершился взрывом, с разных ракурсов попавшим в объективы множества видеокамер. Ученые считают, что с большой вероятностью это был очередной метеорит. Если это так, то можно считать, что Турции снова повезло.

Жители сразу несколько провинций Турции, в частности, Артвина, Эрзурума, Сиваса, Тунселя и Ардахана, стали свидетелями настоящего огненного шоу, сообщает местный новостной портал Daily Sabah.

По небу пронесся горящий объект, полет которого завершился взрывом. Это событие запечатлело множество видеокамер с разных ракурсов. Ученые считают, что с большой вероятностью это был всего лишь метеорит.

Если это так, то можно считать, что Турции очень повезло. Ведь специалисты утверждают, что сами по себе метеориты попадают в атмосферу Земли каждый день, но из-за их малого размера мы их даже не замечаем.

Космические камни покрупнее прилетают к нам значительно реже. По подсчетам НАСА , с 1988 года планету "навесили" 822 таких "пришельца", то есть примерно по 25 штук в год.

Учитывая, что больше половины Земли занимают океаны и моря, и соответственно, большая часть метеоритов падают в воду, то шансы увидеть своими глазами огненное небесное шоу крайне малы.

Справедливости ради отметим, что Турции с этим уже не раз везло. Падение одного из космических камней в декабре 2013 года вызвало такую панику среди местного населения, что многие начали перебирать в памяти всевозможные "предзнаменования", дойдя до мрачных прогнозов о скором конце света, напоминает агентство Trend.

Однако страна помнит метеоритные ливни куда более запоминающиеся. Например, в декабре прошлого года один из фермеров, расчищая полей от камней, которые могли повредить его комбайн, наткнулся на весьма необычный предмет, который, как оказалось впоследствии, весил 68 килограммов.

Приехавшие на место ученые установили, что находка является железным метеоритом, содержащим кобальт, никель и ряд других элементов. В настоящее время "инопланетную" находку можно увидеть в одном из турецких музеев.