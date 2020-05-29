Зеленский вспомнил 1990-е из-за перестрелки под Киевом 

Глава государства провел встречу с премьером Денисом Шмыгалем и министром внутренних дел Арсеном Аваковым

«Произошедшее даже столкновениями нельзя назвать. Это напоминало 90-е», — подчеркнул Зеленский.

Он потребовал найти и привлечь к отвественности заказчиков и помочь людям, которые случайно пострадали из-за произошедшего.

Аваков доложил, что конфликт случился между пассажирскими перевозчиками, по предварительной версии, из-за коррупционных схем на тендерах. В перестрелке участвовали около 100 человек, три автобуса с вооруженными людьми приехали из Киева, один — из Винницкой области.