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Зеленский вспомнил 1990-е из-за перестрелки под Киевом 

Lenta.ru и ещё 2 24 минуты назад
Зеленский вспомнил 1990-е из-за перестрелки под Киевом
Фото: пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новости о перестрелке под Киевом напомнили ему 1990-е годы, передает «ЛIГА. Новости».
Глава государства провел встречу с премьером Денисом Шмыгалем и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
«Произошедшее даже столкновениями нельзя назвать. Это напоминало 90-е», — подчеркнул Зеленский.
Он потребовал найти и привлечь к отвественности заказчиков и помочь людям, которые случайно пострадали из-за произошедшего.
Аваков доложил, что конфликт случился между пассажирскими перевозчиками, по предварительной версии, из-за коррупционных схем на тендерах. В перестрелке участвовали около 100 человек, три автобуса с вооруженными людьми приехали из Киева, один — из Винницкой области.
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в городе Бровары Киевской области произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Антон Геращенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МВД , Киев
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