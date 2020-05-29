«Сделала своей целью»: Трамп обвинил Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter сделала его "своей целью", и отметил, что конгресс должен аннулировать секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года.

Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Исполнительный указ представляет новое регулирование на основе секции 230 акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Он призван "снять защиту от ответственности с соцсетей", замешанных в цензуре, заявил Трамп. Секция 230 гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

"Twitter ничего не делает со всей ложью и пропагандой, которую распространяет Китай или Радикальная Левая Демократическая партия. Они сделали своей целью республиканцев, консерваторов и президента Соединенных Штатов. Секция 230 должна быть аннулирована конгрессом. До тех пор это будет регулироваться!" — написал президент в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в компании заявили, что секция 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей, а односторонние попытки ее подрыва угрожают будущему онлайновых высказываний и свободе интернета.

В пятницу Twitter пометил сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе, где продолжаются беспорядки из-за гибели афроамерикаца Джорджа Флойда, как нарушающее правила компании о героизации насилия.