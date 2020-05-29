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Трамп заявил, что Twitter сделал его «своей целью» 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
«Сделала своей целью»: Трамп обвинил Twitter
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter сделала его "своей целью", и отметил, что конгресс должен аннулировать секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года.
Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Исполнительный указ представляет новое регулирование на основе секции 230 акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Он призван "снять защиту от ответственности с соцсетей", замешанных в цензуре, заявил Трамп. Секция 230 гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.
"Twitter ничего не делает со всей ложью и пропагандой, которую распространяет Китай или Радикальная Левая Демократическая партия. Они сделали своей целью республиканцев, консерваторов и президента Соединенных Штатов. Секция 230 должна быть аннулирована конгрессом. До тех пор это будет регулироваться!" — написал президент в своем аккаунте в Twitter.
Ранее в компании заявили, что секция 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей, а односторонние попытки ее подрыва угрожают будущему онлайновых высказываний и свободе интернета.
В пятницу Twitter пометил сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе, где продолжаются беспорядки из-за гибели афроамерикаца Джорджа Флойда, как нарушающее правила компании о героизации насилия.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Латинская Америка , Наука и техника , США , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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