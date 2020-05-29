Лукашенко выступил против повальной приватизации 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против повальной распродажи в стране государственных предприятий, отметив, что они создавались предыдущими поколениями, и предложил их работникам попробовать сначала "самим поработать" без продажи госсобственности стратегическим инвесторам. Данное заявление Лукашенко сделал в пятницу во время посещения Минского тракторного завода.

"Здесь (в госпредприятия — ред.) вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям", — приводит слова президента официальная пресс-служба. При этом он предупредил работников, что если они будут работать некачественно, будут "ходить нищими". "Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете", — напомнил глава государства.

В этой связи он также рассказал, что его мать "с детства учила.. : не тронь чужого". "Это закон моей жизни: все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя", — добавил глава государства.

Лукашенко отметил, что в период избирательной кампании в стране звучат предложения распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы. "Красиво звучит. Но вы понимаете, что я сказал? Не все. Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод, он же государственный, завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю: наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы", — заявил белорусский президент.

Он подчеркнул, что повальная приватизация — не его политика, хоть сам он и не против продажи государственной собственности. "Сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие", — отметил Лукашенко.