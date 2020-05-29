Осужденному Вайнштену предъявили очередные обвинения 

Американский продюсер Харви Вайнштейна обвинен еще в четырех случаях изнасилования, в том числе и несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, об изнасилованиях заявили четыре женщины. Их имена не раскрываются.

Одна их них рассказала, что продюсер изнасиловал ее в гостиничном номере в 1994 году, когда ей было 17 лет. При этом Вайнштейн пригрозил, что если она кому-нибудь расскажет о случившемся, то никогда не будет сниматься в кино, а его помощники расправятся с ней и ее семьей.

Еще три женщины также заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны Вайнштейна в период с 1984 года по 2013 год.

В иске также названы брат продюсера Боб Вайнштейн и компании Miramax и Disney , которые «либо знали, либо должны были знать о действиях» преступника и предотвратить их.

Как сообщал «Рамблер», ранее Харви Вайнштейн был обвинен в многочисленных сексуальных домогательствах к актрисам и сотрудницам своей компании Miramax и нескольких изнасилованиях. 11 марта Вайнштейн был приговорен судом к 23 годам тюрьмы.