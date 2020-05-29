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Осужденному Вайнштену предъявили очередные обвинения 

Алиса Селезнёва и ещё 11 41 минуту назад
Осужденному Вайнштену предъявили очередные обвинения
Фото: РИА Новости
Американский продюсер Харви Вайнштейна обвинен еще в четырех случаях изнасилования, в том числе и несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, об изнасилованиях заявили четыре женщины. Их имена не раскрываются.
Одна их них рассказала, что продюсер изнасиловал ее в гостиничном номере в 1994 году, когда ей было 17 лет. При этом Вайнштейн пригрозил, что если она кому-нибудь расскажет о случившемся, то никогда не будет сниматься в кино, а его помощники расправятся с ней и ее семьей.
Еще три женщины также заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны Вайнштейна в период с 1984 года по 2013 год.
В иске также названы брат продюсера Боб Вайнштейн и компании Miramax и Disney, которые «либо знали, либо должны были знать о действиях» преступника и предотвратить их.
Как сообщал «Рамблер», ранее Харви Вайнштейн был обвинен в многочисленных сексуальных домогательствах к актрисам и сотрудницам своей компании Miramax и нескольких изнасилованиях. 11 марта Вайнштейн был приговорен судом к 23 годам тюрьмы.
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Комментарии
В мире , США , Боб Вайнштейн , Харви Вайнштейн , Walt Disney
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