Китай пригрозил США из-за Гонконга

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Правительство Китая призвало Вашингтон прекратить политические манипуляции по законопроекту об обеспечении нацбезопасности в Гонконге , в противном случае Пекин примет необходимые контрмеры, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«США должны прекратить вмешиваться в дела Гонконга. Если США продолжат вмешательства, Китай примет все необходимые контрмеры», — цитирует ТАСС Лицзянь.

Он подчеркнул, что законопроект о Гонконге является внутренним делом КНР. По его словам, правительство Китая сохраняет приверженность противостоять иностранному вмешательству в дела Гонконга.

Ранее источник в СБ сообщил, что Великобритания и США хотят обсудить в пятницу в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга.

Накануне Китай не позволил США устроить в СБ ООН заседание по Гонконгу. До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к КНР.

Напомним, американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями Пекина, который разрабатывает законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются вмешаться в ситуацию с Гонконгом.