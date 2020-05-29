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Китай пригрозил США контрмерами из-за вмешательства в дела Гонконга 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 45 минут назад
Китай пригрозил США из-за Гонконга
Фото: РИА Новости
Правительство Китая призвало Вашингтон прекратить политические манипуляции по законопроекту об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, в противном случае Пекин примет необходимые контрмеры, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«США должны прекратить вмешиваться в дела Гонконга. Если США продолжат вмешательства, Китай примет все необходимые контрмеры», — цитирует ТАСС Лицзянь.
Он подчеркнул, что законопроект о Гонконге является внутренним делом КНР. По его словам, правительство Китая сохраняет приверженность противостоять иностранному вмешательству в дела Гонконга.
Ранее источник в СБ сообщил, что Великобритания и США хотят обсудить в пятницу в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга.
Накануне Китай не позволил США устроить в СБ ООН заседание по Гонконгу. До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к КНР.
Напомним, американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями Пекина, который разрабатывает законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются вмешаться в ситуацию с Гонконгом.
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В мире , Дональд Трамп , МИД , Совбез ООН , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Китай , США
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