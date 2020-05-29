Пока вы спали: РФ и США поссорились из-за Крыма 

В России ответили на слова американского дипломата о Крыме

Российские политики раскритиковали слова бывшего американского посла на Украине Джона Хербста, который призвал Киев не поставлять воду в Крым. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению депутата Госдумы Константина Бахарева, заявление Хербста — «запредельный цинизм». В свою очередь сенатор Сергей Цеков подчеркнул, что для Хербста права человека ограничиваются интересами граждан США , стран Евросоюза и Украины, а «остальных можно морить жаждой и голодом».

ВВП России в апреле упал на 12%

В апреле ВВП России снизился на 12% в годовом выражении, а объем платных услуг, которые были предоставлены населению, упал на 37,9%. Об этом говорится в докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года», размещенном на сайте Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг обусловлено введением в России с 30 марта режима нерабочих дней для борьбы с распространением коронавируса, а также «сохранением негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах–торговых партнерах».

Скончался активист Сергей Мохнаткин

Гражданский активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил в Facebook журналист и писатель Виктор Шендерович.

«Умер Сергей Мохнаткин. (…) Тоска и ярость», — заявил Шендерович.

Мохнаткин — лауреат международной премии Московской Хельсинкской группы «За мужество, проявленное в защите прав человека», он был участников оппозиционных акций, несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий Миннеаполис

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020 Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что готов ввести Национальную гвардию в Миннеаполис, где идут акции протеста и погромы после убийства при задержании темнокожего Джорджа Флойда.

«Я не могу стоять в стороне и смотреть на то, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие лидерства. Либо очень слабый мэр Джейкоб Фрей соберется с силами и возьмет город под контроль, либо я пошлю туда Национальную гвардию и сделаю все так, как нужно», — заявил президент США.

В России разработали новые правила увольнений

Минтруд предложил ввести запрет на простой или увольнение по инициативе работодателя во время пандемии. В ведомстве заявили, что в период вынужденной приостановки деятельности увольнение должно происходить по собственному желанию работника или по соглашению сторон.

При этом документ разрешает работодателям уведомлять работников об изменении условий трудового договора (перевод на неполный рабочий день или неполную неделю) не за два месяца, а за две недели, а также временно (на срок до трех месяцев) переводить сотрудника на другую работу без его согласия.