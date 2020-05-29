Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: РФ и США поссорились из-за Крыма 

Алиса Селезнёва 20 минут назад

В России ответили на слова американского дипломата о Крыме

Российские политики раскритиковали слова бывшего американского посла на Украине Джона Хербста, который призвал Киев не поставлять воду в Крым. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению депутата Госдумы Константина Бахарева, заявление Хербста — «запредельный цинизм». В свою очередь сенатор Сергей Цеков подчеркнул, что для Хербста права человека ограничиваются интересами граждан США, стран Евросоюза и Украины, а «остальных можно морить жаждой и голодом».

ВВП России в апреле упал на 12%

В апреле ВВП России снизился на 12% в годовом выражении, а объем платных услуг, которые были предоставлены населению, упал на 37,9%. Об этом говорится в докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года», размещенном на сайте Минэкономразвития.
В ведомстве отметили, что снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг обусловлено введением в России с 30 марта режима нерабочих дней для борьбы с распространением коронавируса, а также «сохранением негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах–торговых партнерах».

Скончался активист Сергей Мохнаткин

Гражданский активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил в Facebook журналист и писатель Виктор Шендерович.
«Умер Сергей Мохнаткин. (…) Тоска и ярость», — заявил Шендерович.
Мохнаткин — лауреат международной премии Московской Хельсинкской группы «За мужество, проявленное в защите прав человека», он был участников оппозиционных акций, несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что готов ввести Национальную гвардию в Миннеаполис, где идут акции протеста и погромы после убийства при задержании темнокожего Джорджа Флойда.
«Я не могу стоять в стороне и смотреть на то, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие лидерства. Либо очень слабый мэр Джейкоб Фрей соберется с силами и возьмет город под контроль, либо я пошлю туда Национальную гвардию и сделаю все так, как нужно», — заявил президент США.

В России разработали новые правила увольнений

В Министерстве труда разработали проект постановления правительства, который должен упростить взаимодействие работодателей и работников во время пандемии. Об этом со ссылкой на проект ведомства сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Минтруд предложил ввести запрет на простой или увольнение по инициативе работодателя во время пандемии. В ведомстве заявили, что в период вынужденной приостановки деятельности увольнение должно происходить по собственному желанию работника или по соглашению сторон.
При этом документ разрешает работодателям уведомлять работников об изменении условий трудового договора (перевод на неполный рабочий день или неполную неделю) не за два месяца, а за две недели, а также временно (на срок до трех месяцев) переводить сотрудника на другую работу без его согласия.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Комментарии 30
В мире , Видео , Григорий Березкин , Сергей Мохнаткин , Сергей Цеков , Дональд Трамп , ЕС , Минтруд , РИА Новости , Киев , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
Видео
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение