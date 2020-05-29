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Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
В небе над Турцией взорвался крупный метеорит. Жители нескольких районов страны могли наблюдать в четверг яркую вспышку света и громкий взрыв. По сообщению турецкого издания Daily Sabah, в четверг вечером небесное явление было зафиксировано в Артвине, Эрзуруме, Сивасе, Тунджели, Трабзоне, Эрзинджане и Ардахане.
Жители Котайкской области в Армении смогли снять на видео взрыв космического тела. На кадрах запечатлено, как огромный светящийся объект стремительно приближается к земле, а затем небо озаряется яркой вспышкой света.
В мире , Видео , Наука и техника , Турция
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