Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией 

В небе над Турцией взорвался крупный метеорит. Жители нескольких районов страны могли наблюдать в четверг яркую вспышку света и громкий взрыв. По сообщению турецкого издания Daily Sabah, в четверг вечером небесное явление было зафиксировано в Артвине, Эрзуруме, Сивасе, Тунджели, Трабзоне, Эрзинджане и Ардахане.

Жители Котайкской области в Армении смогли снять на видео взрыв космического тела. На кадрах запечатлено, как огромный светящийся объект стремительно приближается к земле, а затем небо озаряется яркой вспышкой света.