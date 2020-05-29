В Германии выявили более 700 новых случаев COVID-19 

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Германии за сутки выявили 741 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в ФРГ достигло 180 458.

С начала эпидемии в стране умерли 8450 человека с положительным тестом на коронавирус, за сутки — 39.

Общее число выздоровевших в Германии составило 164 тысяч.