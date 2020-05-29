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В Германии выявили более 700 новых случаев COVID-19 

Газета.Ru 1 час назад
В Германии выявили более 700 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
В Германии за сутки выявили 741 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.
Отмечается, что число заболевших COVID-19 в ФРГ достигло 180 458.
С начала эпидемии в стране умерли 8450 человека с положительным тестом на коронавирус, за сутки — 39.
Общее число выздоровевших в Германии составило 164 тысяч.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ , Германия
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