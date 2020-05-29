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Почти у 100 миротворцев ООН выявили коронавирус 

Газета.Ru 1 час назад
Почти у 100 миротворцев ООН выявили коронавирус
Фото: Reuters
Коронавирусную инфекцию обнаружили у 96 служащих из 100 тысяч миротворцев ООН, развернутых в 13 операциях по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу отдела коммуникаций департамента операций ООН по поддержанию мира Ника Бернбэка.
По его словам, среди заболевших — три сотрудника миссии на Кипре, один служащий Временных сил ООН в Ливане, один в зоне палестино-израильского конфликта, пять — в ЦАР, трое в Южном Судане, 13 в ДРК и 70 в миротворческой миссии в Мали.
При этом выздоровели 48 человек, никто не умер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ООН , ВОЗ
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