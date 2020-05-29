США хотят воевать с Россией в космосе 

По его словам, власти Соединенных Штатов и их союзники совершают попытки сделать космос местом возможных военных столкновений с Российской Федерацией.

«Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить», — заверил дипломат.

Он отметил, до сих пор попытки Москвы убедить Вашингтон совместно работать над вопросом предотвращения гонки вооружений в космосе не увенчались успехом. В пример Антонов привел отсутствие поддержки со стороны США, а также ряда стран Европы соответствующего договора, совместно разработанного Россией и Китаем.

Впрочем, он добавил, что некоторое время назад власти Соединенных Штатов согласились возобновить диалог с Российской Федерацией на тему предотвращения космической гонки вооружений.

Его реальному возобновлению помешала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,8 миллиона человек.