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США хотят воевать с Россией в космосе 

Артём Кульша и ещё 6 50 минут назад
США хотят воевать с Россией в космосе
Фото: ТАСС
США пытаются сделать космос местом боевых действий с Россией. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил телеканалу «Звезда».
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По его словам, власти Соединенных Штатов и их союзники совершают попытки сделать космос местом возможных военных столкновений с Российской Федерацией.
«Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить», — заверил дипломат.
Он отметил, до сих пор попытки Москвы убедить Вашингтон совместно работать над вопросом предотвращения гонки вооружений в космосе не увенчались успехом. В пример Антонов привел отсутствие поддержки со стороны США, а также ряда стран Европы соответствующего договора, совместно разработанного Россией и Китаем.
Впрочем, он добавил, что некоторое время назад власти Соединенных Штатов согласились возобновить диалог с Российской Федерацией на тему предотвращения космической гонки вооружений.
Его реальному возобновлению помешала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,8 миллиона человек.
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Комментарии 4
В мире , Анатолий Антонов , ТК "Звезда" , США
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