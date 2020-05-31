Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катар побил рекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Катар побил рекорд по приросту случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Катар побил рекорд среди стран арабского мира по приросту зараженных коронавирусом, после того как в субботу министерство здравоохранения страны объявило о более 2,3 тысячи новых случаев заболевания за сутки. Правда, это не помешало властям принять решение о возобновлении с воскресенья коммерческой деятельности.
"Зафиксировано 2 355 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа 18 пациентов были помещены в отделение интенсивной терапии после заболевания коронавирусом, после чего число людей с COVID-19 в отделении интенсивной терапии возросло до 217", — говорится в сообщении министерства в социальной сети Twitter.
По данным минздрава, новые случаи выявлены среди иностранных рабочих в разных районах, а также среди катарских подданных и иностранных резидентов, которые заразились на рабочих местах или во время встреч с друзьями и родственниками из-за игнорирования рекомендованных властями мер.
Одновременно катарские специалисты зарегистрировали и рекордное число выздоровевших за сутки — 5 235 человек, после чего общее число выздоровевших достигло более 25,8 тысячи человек.
Министерство пояснило, что значительное увеличение числа излечившихся от коронавируса связано с использованием самых последних международных рекомендаций по выздоровлению от коронавируса.
С воскресенья власти Катара разрешили возобновить деятельность всем предприятиям и частным компаниям, кроме магазинов в крупных торговых центрах, но работать они будут только с 07.00 до 13.00, за исключением продуктовых магазинов, аптек, ремонтных мастерских.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Комментарии 1
В мире , Мигранты , Ситуация в мире , COVID-19 , Минздрав РФ , Катар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Видео
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
Наука и техника Наука
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение