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Украина анонсировала новую стратегию по борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Киев анонсировал новую стратегию по борьбе с COVID–19
Фото: Lenta.ru
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал новую стратегию по борьбе с коронавирусом при наступлении второй волны пандемии. Об этом сообщает «Страна.ua».
Он призвал готовиться ко второй волне и пояснил, что события могут развиваться по сценарию гриппоподобных заболеваний. «Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин», — сказал Ляшко.
По его словам, опыт тотального карантина оценят эксперты. «Мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна», — подчеркнул Ляшко.
Он пояснил, что в данный момент необходимо предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали одновременно.
По последним данным, на Украине зафиксировано 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 679 летальных. Выздоровели 8 934 пациента.
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