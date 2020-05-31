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Президент США Дональд Трамп отметил важность лидерства в космической сфере. Он пообещал американцам, что США ни в одной из сфер не будут на втором месте.

Ты не можешь быть «номером один» на Земле, если ты — «номер два» в космосе». И мы нигде не будем «номером два», — привели слова Дональда Трампа в «Интерфакс».

Он также уверен, что первой женщиной на Луне станет американский астронавт и первым человеком, который высадится на Марс, будет американец.

Дональд Трамп, комментируя успешный полёт Crew Dragon, отметил, что США вернули себе космическое превосходство и «престиж мирового лидера».