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Трамп заявил, что нельзя быть лидером Земли, если ты не лидер космоса 

News.ru и ещё 2 11 минут назад
«Мы нигде не будем „номером два“»
Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP /Medi/GlobalLookPress
Президент США Дональд Трамп отметил важность лидерства в космической сфере. Он пообещал американцам, что США ни в одной из сфер не будут на втором месте.
Ты не можешь быть «номером один» на Земле, если ты — «номер два» в космосе». И мы нигде не будем «номером два», — привели слова Дональда Трампа в «Интерфакс».
Он также уверен, что первой женщиной на Луне станет американский астронавт и первым человеком, который высадится на Марс, будет американец.
Дональд Трамп, комментируя успешный полёт Crew Dragon, отметил, что США вернули себе космическое превосходство и «престиж мирового лидера».
Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер посетил Флориду для наблюдения за запуском ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX.
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В мире , Наука , Наука и техника , США , Дональд Трамп , SpaceX , Интерфакс
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