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Трамп утвердил указ о регулировании работы соцсетей 

Газета.Ru 1 час назад
Трамп утвердил указ о регулировании работы соцсетей
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп поставил подпись на указе о регулировании работы социальных сетей. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Белый дом.
Ранее американский президент пригрозил закрыть или ограничить работу соцсетей после кого, как Twitter определил его посты как недостоверные.
До этого под несколькими постами Трампа о голосовании по почте на президентских выборах появился автоматический призыв проверить факты. Голубой восклицательный знак социальной сети «Посмотрите факты о голосовании по почте» размещен сразу под двумя сообщениями Трампа по этой теме. Если нажать на надпись, то пользователь переходит к статье Politico с заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».
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В мире , Дональд Трамп , Reuters , США
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