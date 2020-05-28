В Китае назвали Польшу «американским прихвостнем» 

Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «американским прихвостнем» и главным инструментом США в борьбе с Россией

Издание пишет, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку Польша отказалась от сотрудничества с Россиейской Федерацией, зато заявили о готовности вскоре провести совместные с США военные учения, явно направленные против России.

Более того, Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, от которого хочет побыстрее избавиться Германия.

По сути Польша добровольно хочет превратиться в ядерную мишень №1, да еще и готова за это доплатить американцам, чтобы те разместили свои военные базы на польской территории.

Китайские издание считает, что Польша зря старается, давно известно, что свои союзников американцы защищать не собираются — они для них разменная монета.