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В Китае назвали Польшу «американским прихвостнем» 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В Китае назвали Польшу «американским прихвостнем»
Фото: Reuters
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «американским прихвостнем» и главным инструментом США в борьбе с Россией.
Издание пишет, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку Польша отказалась от сотрудничества с Россиейской Федерацией, зато заявили о готовности вскоре провести совместные с США военные учения, явно направленные против России.
Более того, Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, от которого хочет побыстрее избавиться Германия.
По сути Польша добровольно хочет превратиться в ядерную мишень №1, да еще и готова за это доплатить американцам, чтобы те разместили свои военные базы на польской территории.
Китайские издание считает, что Польша зря старается, давно известно, что свои союзников американцы защищать не собираются — они для них разменная монета.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Китая столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны США, которое уже даже МИД КНР охарактеризовал как новую холодную войну.
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Комментарии
В мире , МИД , Китай , Польша , США
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