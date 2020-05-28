Будущее через призму кризиса

«Кризис столетия» уже в ближайшие месяцы предрекла миру директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева , заявив о пугающем спаде в мировой экономике, опережающем даже самые смелые пессимистичные прогнозы финансистов. Так ли верны эти оценки и готова ли Германия пережить грядущее «ненастье»?

Немецкая экономика является наиболее жизнеспособной среди всех стран Европы, заявило на днях издание Tagesspiegel. Несмотря на то, что еще в первом квартале 2020 года внутренний валовой продукт (ВВП) ФРГ упал на целых 2,2% в сравнении с прошлым годом — это лучший результат среди стран Европы. К грядущему кризису Германия подошла с неплохими финансовыми показателями: уровень немецкого госдолга по отношению к ВВП составил всего 62%, а комплексный пакет мер социальной помощи достиг 30% от общего ВВП.

Эти цифры омрачают результаты соцопроса, проведенного Институтом экономических исследований Мюнхена (ifo), в котором более 58% рестораторов, 50% владельцев отельного бизнеса и почти 43% собственников туристических агентств были вынуждены сократить своих сотрудников в апреле.

«Кризис уже нанес ощутимый урон и продолжает бить по немецкому рынку труда», — заключил глава департамента университетских исследований Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe).

Крайне встревожены в Федеральном министерстве экономики и энергетики Германии (BMWi). «В целом ощущается очень сильное влияние на предпринимательский сектор. Особенно страдают, конечно же, те фирмы, чей бизнес пришлось частично или полностью приостановить из-за ограничений», — прокомментировал ситуацию представитель ведомства.

«Эта обстановка создает эффект цепной реакции, ведь вслед за пострадавшим бизнесом убытки терпят и компании-партнеры, столкнувшиеся со снижением спроса или проблемами в снабжении», — добавили в министерстве.

С другой стороны, в BMWi ожидают положительный эффект от недавнего ослабления карантинных мер на территории ФРГ и надеются, что постепенное смягчение позволит бизнесу отыграть часть убытков и укрепить свои позиции на слабеющем рынке.

Однако точных прогнозов никто пока дать не может. Неизвестно также, приведет ли дальнейшее открытие отдельных магазинов и коммерческих помещений к увеличению продаж в сферах розничной торговли, услуг и развлечений, ведь по данным министерства коэффициент посещений торговых центров и мест отдыха в ФРГ в период пандемии сократился на 33%.

Ахиллесовой пятой немецкого бизнеса по праву считается сфера общественного питания. Этот тезис подтверждает исследование, проведенное Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK), из которого следует, что треть немецких гастрономических компаний стоят на пороге финансового краха и наступление грядущей волны кризиса просто не переживут. Общепит уже долгие годы известен высоким уровнем банкротств, оставив далеко позади другие области экономической деятельности, и эта тенденция укрепилась задолго до появления COVID-19.

По данным Федерального статистического управления (Statistisches Bundesamt), в 2019 году из 10 000 владельцев кафе и ресторанов 97 оказались неплатежеспособными. Это очень много, с учетом, что чаще разоряются лишь собственники компаний в сферах транспорта или хранения. Спад на 30% произошел даже в такой стабильной отрасли как химическая промышленность, что привело к существенным потерям в автопроме — 94% всех автопроизводителей столкнулись с финансовыми трудностями.

«Это превосходит все показатели кризиса 2009 года», — говорит Клаус Вольрабе.

По данным ifo, 39% компаний автомобильной промышленности планируют сокращение штата уже в следующие месяцы.

Автомобилестроение имеет стратегическое значение для экономики Германии и является одной из основных статьей немецкого бюджета. По данным президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) Марио Оховена (Mario Ohoven), автопром обеспечивает не менее 800 000 рабочих мест и является одним из важнейших направлений немецкого экспорта.

«Именно поэтому правительство должно в первую очередь обеспечить выживание этой отрасли во времена эпидемии», — убежден Оховен.

Спасение автомобильной промышленности многие эксперты видят в финансировании инфраструктуры для электромобилей. Считается, что это перспективное направление способно дать импульс целому сектору немецкой экономики.

Президент BVMW уверен, что грядущий финансовый коллапс Германия сможет преодолеть, проведя ряд успешных структурных преобразований.

«Прежде всего необходимо восстановить доверие малого и среднего бизнеса к рынку, а следовательно, и к долгосрочной инвестиционной отдаче. Для этого правительству ФРГ нужна обширная программа экономических реформ, в которой акцент будет ставиться на снижении налогов и пошлин и исключительной гибкости по отношению к различным видам финансовой деятельности», — делится своим видением Оховен.

Кроме этого, эксперт настаивает на необходимости отмены «налога солидарности» задним числом уже с 1 января 2020 года, что значительно уменьшит финансовую нагрузку на бизнес и даст предпринимателям столь необходимую свежую небюрократическую ликвидность.

К встрече с грядущим кризисом готово и правительство Германии. На днях о четырехступенчатом плане спасения национального хозяйства упомянул федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier). В дополнение к уже принятому пакету финансовой помощи, новый проект включит в себя программу стимулирования бизнеса, а также «фитнес-сценарий», целью которого станет системное поддержание экономики, привлечение инвестиций и инноваций с ускорением бюрократических процедур по отношению к предпринимателям.

План спасения, предложенный министром Альтмайером, кажется особенно своевременным на фоне прогноза Еврокомиссии , предрекающего спад в экономике ФРГ на 6,5% от ВВП уже в к концу этого года.

Вопреки общему экономическому спаду и пессимистическим сценариям грядущего финансового коллапса, есть у коронакризиса и положительная сторона — ускорение темпов дигитализации общества и правительственных институтов. К счастью, в этом направлении Германия уже достигла больших успехов, переведя на «удаленку» ряд государственных услуг и учреждений, частично ускорив известную своей неторопливостью немецкую бюрократическую машину.

Возможно, именно поэтому Еврокомиссия предсказала, что уровень безработицы в Германии в этом году упадет лишь до 4%, это лишь немногим хуже докризисных чисел.