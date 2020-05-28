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Лидеры стран «Большой семерки» согласились собраться в Вашингтоне 

Lenta.ru и ещё 2 44 минуты назад
Лидеры стран G7 согласились собраться в США
Фото: Reuters
США получили положительные отклики от лидеров стран «Большой семерки» (G7) по решению провести очный саммит. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни, передает ТАСС.
По ее словам, главы государств планируют собраться в июне в Белом доме.
24 мая стало известно, что США, как страна-организатор саммита 2020 года, решили перенести это мероприятие с 10 июня на конец месяца. Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен пояснил, что очная встреча глав государств стала возможной, поскольку США «уже близки к прохождению пика заболеваемости коронавирусом». Также О'Брайен подчеркнул, что все лидеры G7 заинтересованы в личном общении вместо видеоконференции.
В марте Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса. Вместо этого он предложил коллегам пообщаться по видеосвязи.
Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.
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В мире , США , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , ИТАР-ТАСС
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