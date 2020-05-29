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За сутки в Турции выявили более 1100 больных коронавирусом 

RT на русском и ещё 4 58 минут назад
За сутки в Турции выявили более 1100 больных коронавирусом
Фото: Reuters
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1100 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 33 559 тестов и зарегистрировано 1182 новых случаев коронавируса.
Кроме того, за указанное время от коронавируса скончались 30 больных, в результате чего общее число умерших достигло 4461.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 160 979.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении карантина в стране начиная с 1 июня.
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В мире , COVID-19 , Реджеп Эрдоган , Турция
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