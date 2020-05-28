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Украинские геи проведут онлайн-парад из-за коронавируса 

Lenta.ru 31 минуту назад
Украинские геи проведут онлайн-парад из-за коронавируса
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
Украинское ЛГБТ-сообщество проведет традиционный Марш равенства в онлайн-формате из-за рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».
Организаторы рассказали, что готовят мероприятия, посвященные теме ЛГБТ, в числе которых: панельные дискуссии, флешмобы, розыгрыши, марафоны, лекции, трансляции и вечеринки. Они пройдут в соцсетях и на других цифровых платформах.
В традиционном формате шествие планируют провести осенью.
Ранее, в апреле в связи с пандемией коронавируса и объявленным чрезвычайным положением в Молдавии отменили запланированный на июнь гей-парад. Уточняется, что с подобной инициативой выступили сами организаторы мероприятия, а не власти. Они призвали всех сторонников проявить «солидарность в эти трудные времена».
По последним данным, на Украине выявлены 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Умерли 669 пациентов, еще 8 439 выздоровели.
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