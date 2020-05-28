Украинские геи проведут онлайн-парад из-за коронавируса 

Украинское ЛГБТ-сообщество проведет традиционный Марш равенства в онлайн-формате из-за рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

Организаторы рассказали, что готовят мероприятия, посвященные теме ЛГБТ, в числе которых: панельные дискуссии, флешмобы, розыгрыши, марафоны, лекции, трансляции и вечеринки. Они пройдут в соцсетях и на других цифровых платформах.

В традиционном формате шествие планируют провести осенью.

Ранее, в апреле в связи с пандемией коронавируса и объявленным чрезвычайным положением в Молдавии отменили запланированный на июнь гей-парад. Уточняется, что с подобной инициативой выступили сами организаторы мероприятия, а не власти. Они призвали всех сторонников проявить «солидарность в эти трудные времена».

По последним данным, на Украине выявлены 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Умерли 669 пациентов, еще 8 439 выздоровели.